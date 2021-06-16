Teknokent Koleji geleneksel piknik etkinliğinde buluştu!
Teknokent Koleji geleneksel hale getirdiği piknik etkinliğinin ikincisini bu yıl menzelet mesire alanında gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 17:51 16.06.2021, 18:56
Pandeminin getirdiği kısıtlamalardan dolayı okullarından uzak kalan öğrenciler için okul yönetimi tarafından yeni kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler oyunlar oynadı. Müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi.
Teknokent Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bahtışen Bolat, etkinliğin öğrenciler açısında çok güzel olduğunu söyledi. Teknokent Koleji Okul Müdürü Davut Bayazıt, etkinliği düzenlemesinde emeği geçen Yönetim Kurulu Başkanımız Fahri Kılıç Bey, Murat Gemci Bey olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.
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