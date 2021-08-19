Teknokent’te “Profesyonel Hayata Geçiş Programı” Rektör Can’ın katıldığı etkinlikle tamamlandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak 17 Haziran - 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen teoriyi uygulamaya taşıma ve istihdam amaçlı 9 haftalık Profesyonel Hayata Geçiş Programı, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımcılara belgelerini takdim ettiği bir etkinlikle sona erdi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can teorik eğitimi uygulama ile birleştirmenin önemine dikkat çekerek “Ben teorik bilgiyi uygulama ile buluşturan bir eğitim anlayışını savunuyorum. Öğrencilerimizin üniversitede aldıkları teorik bilgiyi ilgili sahalarda uygulamaya geçirmesi, mezuniyet sonrası iş hayatına intibak etmeleri açısından çok önemli. Bu kapsamda Teknokent bünyesinde hem sahadan hem de üniversitemizden paydaşlarla gerçekleştirilen Profesyonel Hayata Geçiş Programını çok önemsiyorum. Bu programla öğrencilerimiz hem teorik bilgilerini uygulayabilme imkanı hem de istihdam imkanı buldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Profesyonel Hayata Geçiş Programı kapsamında katılımcılara; İş Hayatında Profesyonellik, Yalın Üretim, Sektör Analizi, Süreç Yönetimi ve Proje Döngü Yönetimi başlıklarında toplam 25 saat eğitim verildi. Ayrıca program, haftalık uygulama ödevleri ve fabrika ziyaretleri ile desteklendi. Programın sonunda katılımcılar iş hayatı ile ilgili seçtikleri bir kitabın sunumunu da yaptılar.