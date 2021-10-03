Teknoloji mesleklerinin önüne geçemedi
Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte el emeği ürünlerine rağbet hızla azalırken Kahramanmaraş’ta teknolojiye yenik düşmelerine rağmen yorgancılar mesleği bırakmıyorlar. Kış aylarının da gelmesiyle yorgancılarda işler yoğunlaştı.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 12:51 03.10.2021, 12:58
Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte el emeği ürünlerine rağbet hızla azalırken, yorgancılar mesleklerini yaşatmak için mücadele veriyor.
Kahramanmaraş'ta genellikle gelin adayları ve ailelerince tercih edilen yorgancılar, üretimini sürdürüyor, Kış aylarının da gelmesiyle yorgancılarda işler yoğunlaştı.
Osmanlı döneminden kalan geleneği sürdürmek isteyen gelin adayları ise kentteki maharetli ustalarca hazırlanan el emeği göz nuru yorganları hala tercih ediyor.
Son zamanlarda çırak ve kalfa sorunlarının da artmasıyla yorgancılık mesleğinin yok olmaması için mesleklerini devam ettirdiklerini söyleyen yorgancı Ali Kösesakal, “İş yerimizde döşek, yorgan, namazlık gibi ürünleri üzerine farklı desenler işleyerek hazırlıyoruz.” dedi
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