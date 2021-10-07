Teknolojik aletlerin yaygınlaşması üretimi artırdı!

Elbistan’da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, teknolojik alet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte üretimi artırdı.



Pancarda hasat mevsiminde kara kışa kalıp, zor günler geçiren üreticiler, eski yöntemlerle haftalarca süren hasadı, şimdi gelişmiş makinalar sayesinde günler içerisinde tamamlıyor.

Pancar üretimindeki işçiliğin azalması, üreticileri daha çok üretmeye yönlendirdi.



Her geçen gün kendisini yenileyen tarımsal teknoloji sayesinde üretim her geçen yıl biraz daha artıyor.



Çocukluk yıllarından beri pancar üretimi yaptıklarını belirten Müslüm Özcan adlı çiftçi, son yıllarda teknolojik makinalar sayesinde daha çok ekim yaptıklarını söyledi.



Ekim alanlarını artırdıklarını belirten Özcan: “tarım aletlerindeki gelişim bizleri de doğrudan etkilemeye başladı. Eskiden 10 ila 200 dönüm alanda pancar üretimi yaparken, şu anda bin bin 500 dönüm alanda pancar üretimi yapıyorum. Makinalar sayesinde işler kolaylaştı. 50 günde yaptığımız işi şimdi 5 günde yapabiliyoruz. Bu yıl pancardaki verim de çok güzel. Çiftçiliği severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.



Süleyman Kozan adlı çiftçi de, tarımda kullanılan makinaların gelişmesi sayesinde çiftçinin daha geniş alanda daha çok üretim yapmaya başladığını söyledi.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası’nda bu yıl 370 bin ton pancar işlenerek 55 bin ton kristal toz şeker üretilmesi hedefleniyor.