Tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen kıyafet kumbaralarıyla 2 ayda yaklaşık 2 ton tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırdı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevreci uygulamalarıyla beğeni topluyor. Çalışmalar kapsamında, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde hayata geçirilen Kıyafet Kumbaraları Projesi meyvelerini vermeye başladı. Şehrin muhtelif yerlerine Şubat 2021 tarihi itibariyle yerleştirilen 84 adet kıyafet kumbarası, yaklaşık 2 ton tekstil ürününün geri dönüşümünü sağladı. Her türden kıyafet, ayakkabı ve çantanın yanı sıra nevresim, perde ve benzeri tekstil ürünlerinin de dönüşümü sağlanabiliyor. Merkezi cadde, bulvar ve meydanlara 300 adet yerleştirilmesi planlanan kumbaraların, yıllık kişi başı yaklaşık 40 kilograma kadar tekstil ürününün dönüşümünü sağlaması hedefleniyor.
Karbon Ayak İzini Düşürüyor
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin merkezi noktalarında konumlandırdığımız 84 adet kumbaramızla 60 gün gibi kısa bir sürede 2 bin kilogram tekstil ürününün dönüşümünü sağlayabilecek atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Projeyle birlikte hem tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan kimyasalların ve gereken enerjinin tasarrufu sağlanarak karbon ayak izi azalıyor, hem de ihtiyaç sahipleri dönüştürülmüş ürünleri kullanabiliyor” ifadeleri kullanıldı.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21