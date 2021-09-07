Tekstil Atölyesi projesi faaliyete geçti!

Göreve geldiği ilk günden itibaren Göksunlu hemşerilerinin sorunlarıyla hemhal olan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın istihdam konusunda çalışma yaparak tekstil atölyesini faaliyete geçirdi.

Yaklaşık 55 kişinin istihdam edildiği Göksun Tekstil Atölyesinde üretilen ürünlerin tamamını başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor.

Aksu Haber’e atölyeyle ilgili açıklamalarda bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın “55 kişinin istihdam edildiği bu atölye de iç pazara değil dış pazara satışlar yapılıyor. Bunun gibi bir çok projemiz daha var, inşallah ilerleyen zamanlarda onları da faaliyete geçireceğiz” dedi.