Tekstil sektörünün kalbi Kahramanmaraş’ta atıyor!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 13:39 12.11.2021, 13:49
Zirve sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Kahramanmaraş’ın tekstildeki yerine vurgu yaptı.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Sn. Alpaslan Çakar Kahramanmaraş’ın ekonomik gelişmelerini yakından takip ettiklerini söyleyerek her zaman üretime destek olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.
TİM Başkanı İsmail Gülle ise ülke olarak yeni başarılara koşacaklarını söyledi.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’de Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründe Türkiye’de büyük bir değer olduğunu kaydetti.
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