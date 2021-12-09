TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç: “Türkiye hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmelidir”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz ATAÇ vakfın Elbistan ve Afşin temsilcileriyle beraber termik santraller bölgesini gezdi.

Gördükleri manzarayı iç acıtıcı görüntüler olarak nitelendiren Ataç Türkiye’nin hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçmesi gerektiğini söyledi.

Deniz Ataç bölgede yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün Kahramanmaraş’a Afşin Elbistan bölgesini görmek için geldik. Termik santrallerin özellikle gerekli önlemler alınmadan, filtreleri çalışmadan çalıştırılmaları tabi bildiğiniz gibi öncelikle insan sağlığı için çok zararlı, sonrada artık gezegenin yok oluşa doğru gittiği bu günlerde iklim açısından da çok büyük bir problem. İnsanoğlu gerçekten gezegen bu kadar sıkıntıdayken, bu kadar büyük karbon salınımı yapan tesisleri hala çalıştırarak büyük bir akılsızlık içerisinde. Burada da tabi bölgede ciddi bir hava kirliliği sorunu var. Bütün Türkiye’de de var ama belli bölgelerde daha yoğun. Biz de bugün gelip buradaki vatandaşlarımızı hem bir görüp ne olduğunu ne bittiğini anlayıp, hem de TEMA Vakfı olarak bir an önce bu işten sıyrılınması gerektiğini bir kere daha dile getirmek için geldik buraya. Türkiye’nin artık yenilenebilir enerjiye geçmesi lazım. Bizim bütün derdiğimiz toprağın havanın suyunun kirlenmesi, esas odak noktamız orası ve bu termik santraller kömürle birlikte tabi madencilikle beraber hem havayı hem suyu hem de toprağı karayı ciddi bir şekilde kirletiyorlar. Biz uzun yıllardır bölgeyi izliyoruz. Şimdi de burada gördüğümüz çok iç acıtıcı görüntülerdir.