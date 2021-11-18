"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" tanıtıldı

Kalkınma Planı ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişiminin sağlanması amacıyla erken çocukluk eğitiminde eğitime erişim oranlarının artırılması, beş yaş grubunda okullaşma oranının %100’e ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bakanlığımızca da bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 10 Bin Okul Projesi başlatılmıştır. Projenin tanıtılması amacıyla Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Cinoğlu ve Şube Müdürü Hüseyin Kaplan, İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde destek hizmetleri, temel eğitim, inşaat emlak ve insan kaynaklarından sorumlu müdür yardımcılarımız/şube müdürlerimiz ile ilçelerimizde temel eğitim ve inşaat emlak şubelerinden sorumlu şube müdürlerimizin katılımıyla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Cinoğlu, yapmış olduğu sunumda eğitime erişim oranlarının artırılması, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin başlatıldığını belirterek üst politika belgelerinde yer alan hedefler hakkında il, ilçe ve mahalle bazlı okul öncesi eğitime erişim oranları, yeni açılacak ana sınıfı ve anaokulları konularında katılımcıları bilgilendirdi. Proje kapsamında il ve ilçelerimizde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından katılımcıların soru ve önerilerini aldı.

Toplantı sonunda İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı daire başkanımıza teşekkür etti.