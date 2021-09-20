Temeli atılan camii Abdal Halil Ağa’nın adını yaşatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Doğukent mevkiinde inşa edilen ‘Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camii’ temel atma törenine katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ve Ahmet Özdemir ile MHP Milletvekili Sefer Aycan da yer aldığı törende konuşan Başkan Güngör, “İnancımızın gereği bir Müslüman beldesi varsa onun en sembol mekânlarından başta geleni ve en önemlisi camiler ve minarelerimizdir. Kahramanmaraş’ımız kurtuluşumuzun öncü şehirlerinden biridir. Ecdadımız 100 yıl önce bu toprakları bize canıyla, kanıyla savaşarak, mücadele ederek bizlere bırakmışlardır” ifadelerini kullandı.

Hayırlı Uğurlu Olsun

Başkan Güngör Abdal Halil Ağa’nın milli mücadelede önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, “Kurtuluş savaşımızın kahramanlarından biri de Abdal Halil Ağa'dır. ‘Bu kasnağın içini altınla doldursan bile bu tokmak o davula vurmaz’ diyen kahramanımızın ismini taşıyan bu caminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz bu manada, bu hizmete, bu caminin yapılmasına katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunda canlarını feda eden gazi olup daha sonra vefat eden bütün ecdadımızı rahmetle minnetle anlıyoruz. Camimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.