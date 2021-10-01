Temiz Elbistan temiz su kaynağı

Sözleşme gereği finansmanını Avrupa Birliğinin üstlendiği ve Müşavir Firma ART ile KASKİ Genel Müdürlüğümüzün organizasyonunu ile farkındalık eğitimlerinin ilki Elbistan Pınarbaşı etkinlik alanında gerçekleştirildi. Program içeriğinde Toki Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu ilkokul öğrencilerine Doğa Rehberleri ile Su Kaynağı Temizlik Aktivitesi & Çevresel Eğitim çalışmaları yaptırıldı.

Organizasyon faaliyetleri içerisinde çocuklarımıza doğayı koruyabilmek için önce onu sevmenin ve sahiplenmenin gerekliliği anlatıldı. Etkinlik süresince çocuklarımıza çöplerin ve atıkların sularımızı nasıl kirlettiği anlatılarak örnek olması amacıyla da etraftaki çöpler etkinliğe katılan tüm katılımcılarla birlikte toplandı. Sonrasında plastiklerin, cam, pil atıklarının toprağı nasıl kirlettiği, dönüşüm malzemelerinin dönüşümde kullanılması gerekliliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak resim çalışmaları yapılarak etkinlik tamamlandı.

Eğitimci arkadaşlar organizasyonla ilgili şu ifadelere yer verdiler: “Okullarda çevreyi oluşturan etmenleri, maddelerin döngüsünü, hangi materyallerin geri dönüştürülebildiğini hangilerinin doğada uzun süre çözünmeden kaldığını öğrenmek, doğal döngülerin ve ağların bir canlı yok olduğunda nasıl bozulduğunu kavrayabilmek çevre korumada ilk adımlarımız olabilir. Genç zihinlerde çevre bilinci oluşturmak, gelecekte çevre problemlerinin çözüleceğine dair umutlarımızı arttıracaktır.”

Öğrencilere üç aşama da tesisi tanıtan Arıtma Tesisi Şantiye Sorumlusu Mimar Kadir ÖZERENLER şunları söyledi: “Bu tesis evlerimizden akan pis suların temiz su haline gelmesini sağlıyor. İlk öncekli atık suyun içinden gelen kağıt, poşet veya odun parçası gibi malzemeleri ızgara sistemiyle toplanıyor ve çöp döküm alanına aktarılıyor. Sonrasında suyun içinde kalan kumları tesisteki büyük havuzlara alıp pompa yardımıyla süzüp kumlar aktarılıyor ve kirli suya hava yardımıyla oksijen vererek bakterileri daha da çoğaltıp kalan atıkları daha çok yemelerini sağlıyoruz. Sonrasında atık suları Ceyhan’a temiz su olarak veriyoruz.” diye konuştu.

Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında yapılan bu eğitimlerin yıl içerisinde diğer öğrenci gruplarına yapılması hedefleniyor.