Tenkit Tükettirir Takdir ise Ürettirir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında, Yazar Saliha Erdim Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dinleyicilerin akın ettiği etkinlikte usta Yazar Saliha Erdim ‘Ailede Şartsız Saygı ve Muhabbet’ konusunu masaya yatırdı.

İyinin ve Doğrunun Peşinde Koşmalıyız

Vatandaşların büyük bir dikkatle takip ettiği etkinlikte konuşan Yazar Saliha Erdim, “Bizler iyinin, doğrunun ve kalıcı bir yaşayışın peşinde koşmalıyız. Ancak bireysel olarak bunu sağlamamız yetmiyor. Bu anlayışı önce bireysel olarak bizler sağlamaya çalışacağız daha sonra da bunun aile hayatımıza ve bireylerine sirayet etmesini sağlamalıyız. Bu noktada en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Çocuğumuzu bu doğrultuda yetiştirirsek bireysel olarak başlayan iyinin ve doğrunun peşinde koşma çabası ilerleyen süreçte toplumsal bir hal alacaktır” ifadelerini kullandı.

Çocuğun İlk Öğretmeni Ebeveynleridir

Çocukların yetişmesinde aile ortamının önemini vurgulayan Erdim, “Çocukların eğitimi ilk olarak ailede başlar. Yani bir çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Bizler çocuklarımızı nasıl yetiştirirsek hayatı boyunca o doğrultuda hareket edecektir. Bu yüzden bizler bilinçli ebeveynler olursak gelecek nesillerimiz de bilinçli olur. Ebeveynler olarak öncelikle çocuklarımızı iyi tanımalı ve ona göre iletişim kurmalıyız. Örneğin çocuklarımız her hangi bir şey yaptığında o olmamış demek yerine şöyle yapabilirsek daha iyi olabilir demek çok daha etkili olacaktır. Ayrıca çocuklarımızın yapamadıkları şeyler yerine yapabildikleri şeyleri ön plan çıkarmalı ve bir şey başardıklarında onları takdir edebilmeliyiz. Tenkit tüketir, takdir üretir. Çocuklarımızı başarılarında takdir etmemiz onların motivasyonunu ve becerisini artıracaktır. Yine çocuklara bu dünyaya katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahip olduğunu hissettirebilmemiz gerekiyor. Çocuklar var olduğuna inandığı bir şeyi açığa çıkarmak isteyecektir” dedi.