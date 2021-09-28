Termik santralinden enerji kablosu çalan şebeke yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin İlçesi Altaş Mahallesi Bucak Mevkiinde 24 Eylül 2021 günü saat 15.00 sıralarında, şüphe üzerine park halinde bulunan aracı kontrol etti.

Jandarma devriye ekipleri tarafından aracın bagajında parçalara ayrılmış vaziyette yaklaşık 35 metre enerji ve nakil kablosu bulundu.

Hırsızlık şüphesiyle soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, araçta bulunan M.A. (24), H.A. (26) ve F.E.K. (19) ile yapılan görüşmede H.A.’nın kabloları çalıştığı işyeri olan Afşin-Elbistan A Termik Santraline ait araçla işyerinden dışarı çıkardığı bilgisine ulaştı.

“Hırsızlık ağını cep telefonu kayıtları ortaya çıkardı”

Olayla ilgili Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şüphelilerin cep telefonları incelendi.

İncelenme sonucu şüpheli H.A’nın çalıştığı işyerinden şirkete ait araçla farklı zamanlarda akaryakıt ve enerji nakil kablosu aldığı ve dışarıdaki işbirlikçileri olan M.A., F.E.K., O.G. (26), H.A.(25), A.K. (37), Y.G. (19), B.S. (45) ve A.O.D.’ye (26) teslim ederek, piyasaya sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Afşin ilçesinde çeşitli tarihlerde yaşanan akaryakıt hırsızlığı olaylarının failleri oldukları tespit edilmesi üzerine, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.O.D., H.A. ve B.S. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.K., O.G., F.E.K. ve Y.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, H.A. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.