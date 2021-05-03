Terminal modern görünüme kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, yapının ekonomik ömrü dolan birim ve bölümleri baştan sona modernleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çalışmalarla toplamda 44 bin metrekare alana sahip terminalde gişe, peron, iç ve dış mekânlar tamamen yenilenmiş olacak. İç mekânında 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip terminal yenilemeyle birlikte 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber, 1 adet sağlık kabini, Bebek Bakım Odası ve mescit gibi bölümler inşa edilecek. Devam eden çalışmalarda ayrıca tesisin 9 bin metrekarelik zemininde de iyileştirme uygulamaları sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde çalışmalarımız sürüyor. Tam kapanma sürecinde ulaşım faaliyetlerinin azalmasıyla birlikte ekiplerimiz zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapıda otobüslerin seyrettiği toplamda 9 bin metrekare zeminde kazıma uygulaması yapıldı. Zemini modern ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirmek için 2 bin ton asfalt ile iyileştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.