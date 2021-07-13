Terminal’de çalışmalar hızla sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde başlatılan yenileme projesi hızla sürüyor.

Yapının iç ve dış mekânları dâhil olmak üzere toplamda 44 bin metrekare alanının tümünde gerçekleşen çalışmalarda, peronlar ve dış zemin yenilenmişti.

Yolcu ve otobüs giriş bölümlerinin sökümünün ardından, yeni projeye uygun modern girişler için beton - demir hazırlıkları da yapıldı.

Yapı çevresinde yolcu yaşam alanları, yürüyüş yolları, oyun grubu ve kent mobilyaları montajları devam ediyor.

İç mekânda ise asma tavan uygulamaları sürerken, proje kapsamındaki ıslak zeminler tümüyle yenileniyor.

Toplamda 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisin, 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber, 1 adet sağlık kabini, Bebek Bakım Odası inşasının kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.