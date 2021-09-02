Terminalde yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Toplamda 44 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip devasa tesiste, ince işçilikler de kısa süre içinde tamamlanacak.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 11:31
Terminalde yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilenŞehirlerarası Otobüs Terminali yenileme projesi tamamlanıyor. Altyapı ve betonarme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan tesiste son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 44 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip terminalde yer alacak, 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber, 1 adet sağlık kabini ve bebek bakım odası birimlerinde ince işçilikler devam ediyor. Tesiste peronlar, sert zeminler, yolcu bekleme alanları, yolcu giriş takı, aydınlatma ve havalandırma çalışmaları tamamlandı. Araç giriş takı ve iç mekânlarda da kompozit ve ahşap uygulamalar devam ediyor. Yenileme çalışmalarının hızla gerçekleştirildiği tesisin kısa süre içinde hizmete girmesi hedefleniyor

#Büyükşehir Belediyesi #Şehirlerarası Otobüs Terminali #Aksu Haber #aksu tv haber
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