Terör operasyonları, PKK’nın iletişim ağlarını kesti

Terör örgütü PKK’ya yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor…

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Örgüte ait mağalar, sığınaklar ve barınaklar da tespit edildi.

Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama ve taramalarda da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.

SON 4 YILDA 951 TELSİZ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla son dört yılda 810'u el telsizi, 141'i ülkeler arası görüşme yapabilme özelliğine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 951 telsiz ele geçirildi.

Böylece örgütün iletişim ağlarının kesilmesi sağlandı, örgüt içindeki iletişim azaldı.

Bu sayede sözde lider kadroyla görüşemeyen kırsaldaki teröristlerin korku ve panik içinde bulunduğu belirlendi.

TESLİM OLMALARI HIZLANDI

PKK'nın iletişim ağlarının kesilmesi, örgütten kaçışları ve teröristlerin teslim olmalarını da hızlandırdı.

TERÖRİSTLERİN İFADELERİNE DE YANSIDI

Örgüt içinde yaşananlar teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

Teslim olan teröristler, PKK'da İHA ve SİHA'lar tarafından yer tespitinin yapılmasından korkulduğunu, bu nedenle örgüt üyelerinin mağaralardan dışarı çıkamadığını, sözde üst düzey örgüt üyelerinin inisiyatifi tamamen alt kadrolara bıraktığını, teröristler üzerindeki otoritelerinin sarsıldığını belirtti.