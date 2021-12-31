Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Çiçek, projelerini anlattı

Esentepe akdo’da gerçekleştirilen programda Çiçek, kadın üyeleri kalkındırmak ve daha fazla ihracat yapabilmelerini sağlayacak projeler ile yapacağı faaliyetlerden bahsetti

Kadın girişimcilerin daha ön planda tutulacağını söyleyen çiçek, “Birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler başaracağız.” dedi.

Programa katılan üyelere teşekkür eden başkan adayı Mustafa Çiçek’in eşi Ayşe Çiçek, “kadın üyelerin odayla iletişimini daha sağlıklı hale getirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.