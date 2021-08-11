Tescilli Abbas inciri tezgahlardaki yerini aldı!
Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Abbas incirinde sezonun ilk hasadı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 13:45 11.08.2021, 13:59
Özellikle merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli Mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.
Bahçelerde olgunlaşan ilk incirler, toplanarak market ve halde yerini aldı.
Kahramanmaraş'ta "meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas inciri marketlerde 25 liradan satışı yapılıyor.
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