Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır!

Bu anlamda Bayram hazırlıklarında önemli bir yer tutan bıçakçılar, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların getirdiği bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.

Ökkeş Çelik Bıçakları Satış Temsilcisi Ahmet Bıçak, “bayrama sayılı günler kala bıçakları bileleme mesaimiz başladı” dedi.

Satış Temsilcisi Serdal Çelikbıçak’da bıçak işlemlerinin son güne bırakmaması konusunda vatandaşları uyardı.