Teşkilat Akademisi Kahramanmaraş Eğitim programı düzenlendi
Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Teşkilat Akademisi Kahramanmaraş Eğitim programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 15:54 19.12.2021, 17:49
Düzenlenen Programa Geçmiş Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta konuşmacı olarak katılım sağladı.
Program sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan geçmiş dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız güzel bir program olduğuna dikkat çekti.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise Ak Parti’nin gece gündüz demeden çalışmaya ve kendini geliştirmeye devam edeceğine vurgu yaptı.
Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel katılan konuşmacılara ve misafirlere teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise emeği geçenlere teşekkür ederek keyifli bir program olduğunu sözlerine ekledi.
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