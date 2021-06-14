Teşkilatın kuruluşunun 182. yıl dönümde 'evet' dediler
Afşin'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümünde anlamlı bir nikah töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 17:10 14.06.2021, 18:21
Jandarma Damat ile Polis Gelin, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıl Dönümde 'Evet' dedi.
Afşin'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümünde anlamlı bir nikah töreni gerçekleştirildi.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Safa Özfidan ile Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Şerife Arslantürk, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümünde çok sevdikleri mesleklerinin üniformalarıyla nikah masasına oturup dünya evine girdi.
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