Tespih merakı ekmek kapısı oldu!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan genç girişimci, tespih sevdasını kurduğu atölye ile ekmek kapısına döndürdü.

Kuka ve kehribarı işleyerek tespih haline getiren İsmail Demir, tespihleri yurt içinin yanı sıra Avrupa’da yaşayan Türklere de satıyor.

Ham madde altı işlemden geçirilip işlenerek tespih haline getiriliyor. Tespihlerin yapımı türüne göre bir veya iki gün sürüyor.

Kuka ve kehribar ham maddelerinin, 70 metrekarelik atölyede işleyerek keyifle çekilen tespihler haline dönüştürüldüğünü belirten Demir, altı yıl önce başladığı üretimde önemli bir mesafe kat ettiğini, ürettiği tespihlerin yurt içinin yanı sıra, yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da ilgi gördüğünü söyledi