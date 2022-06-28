TETA Tohumculuk tarafından Tarla Günü etkinliği düzenlendi!

Etkinlik İlk Olarak Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı İle Başladı.

Ardından Açılış Konuşmasını Teta Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bozok Yaptı.

Başkan Bozok Yerli Tohum Üretimi Alanındaki Çalışmaların Çok Önemli Olduğunu İfade Ederek Bu Alanda Teta Tohumun Çok Güzel İşler Yaptığına Dikkat Çekti.

Daha Sonra Kürsüye Gelen Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Başkan Bozok’u Tebrik Ederek Tohum Üretmenin Ülke Ekonomilerine İvme Kazandırdığını Vurguladı.

Program Sonunda Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal Ve Beraberindekiler Teta Tohum Tarafından Üretilen Yerli Tohumlarla Meydana Gelemiş Seraları Gezerek Başkan Bozok’tan Bilgiler Aldı.