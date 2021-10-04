Tevfik Kadıoğlu Alt Geçidi İhaleye Çıkıyor
Bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen dev ulaşım yatırımı Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi, 13 Ekim’de ihaleye çıkıyor. Proje, 350 metre uzunluğa sahip servis bağlantı yolları ve 56 metrelik çift şeritli tünelleriyle kent merkezindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir ulaşım yatırımını daha hayata geçiriyor. Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör tarafından müjdesi verilen Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Alt Geçit Projesi, 13 Ekim Çarşamba günü ihaleye çıkıyor. İhalesi sonrası yapımına başlanacak proje kapsamında, 350 metre uzunlukta yeni servis yolları ve 56 metrelik çift şeritli tünel inşa edilecek. Doğukent ve Yedikuyular Kayak Merkezi ulaşımında önemli bir konuma sahip arterin trafik yükü de yapılacak çalışmayla birlikte hafifleyecek. Şeyh Şamil Caddesi ve Doğukent ulaşımının akıllı kavşaktan sağlanacağı projede, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı istikametine de alt geçitten geçiş yapılacak. Raylı sistem uygulamalarının da entegre edilebileceği yatırım, çift şeritli altgeçidi, servis ve bağlantı yolları ile önemli bir ihtiyaca cevap olacak.
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