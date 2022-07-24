Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesinde Son 46 gün

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla şehrin katma değerini artırmaya devam ediyor. Şehrin doğusu ile batısını kesintisiz birbirine bağlayan aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

10 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 90 günlük süre belirlenen proje kapsamında bölgeye 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kazandırılacak.

Fore kazık ve tünel kenar ayaklarının imalatının tamamlandığı projede, anayol ve tünel kazıları da devam ediyor. Proje kapsamında servis yollarının yükseklikleri de ayarlanıyor.

Toplamda 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin 46 gün içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor.