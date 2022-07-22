Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesinde Son 48 Gün

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla şehrin katma değerini artırmaya devam ediyor. Şehrin doğusu ile batısını kesintisiz birbirine bağlayan aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 10 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 90 günlük süre belirlenen proje kapsamında bölgeye 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kazandırılacak. Fore kazık ve tünel kenar ayaklarının imalatının tamamlandığı projede, anayol ve tünel kazıları da devam ediyor. Proje kapsamında servis yollarının yükseklikleri de ayarlanıyor. Toplamda 55 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin 48 gün içerisinde tamamlanarak Kahramanmaraşlıların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yoğun Bir Çalışma Var

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizin doğusunda önemli bir projeyi hayata geçirdik. Şehrimizin batısı ile doğusunu kesintisiz birbirine bağlayacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak inşaatımız hızla ilerliyor. Temelini attığımız gün 90 günde tamamlayacağımızı taahhüt etmiştik. Bölgede yoğun bir çalışma var. Fore kazıkların imalatı tamamlandı. Şuan anayol ve tünel kazıları devam ediyor. İnşallah 55 Milyon TL’lik yatırımımızı kalan 48 gün içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.