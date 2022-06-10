Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Temeli Atıldı

Bu kaspamda şehrin doğusu ile batısını birbirine kesintisiz bağlayacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

55 milyon TL değerindeki yatırım 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsayan proje olarak kahraman şehre kazandırılıyor.

Yüklenici firmayla diyaloğa giren Başkan Güngör 150 gün sürecek projeyi sıkı bir pazarlıkla 90 güne indirdi.

Temel atma töreninin hemen ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 55 Milyon değerindeki projenin kahraman şehre hayırlı olmasını diledi.