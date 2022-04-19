Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Yapımı Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ihale ve yer teslim aşamaları tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesi’yle ilgili esnaf bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Arif Şen, Ramazan Kibar, Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, muhtarlar ve bölge esnafı katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sinan Çeçen, proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

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Toplantıda Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projesi’yle ilgili bölge esnaflarının sorularını yanıtlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, “İhale ve yer teslim aşamaları tamamlanan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak Projemizi hayata geçiriyoruz. Oluşturduğumuz master plan çerçevesinde proje kapsamında yol genişletme ve ilave yol çalışmaları gerçekleştireceğimiz noktaları belirledik. Bölgede gerçekleştireceğimiz çalışmalardan esnaf ve vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah hep birlikte bu projemizi de şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.