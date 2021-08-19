Tevfik Kadıoğlu’na alt geçit geliyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre yeni bir yatırım müjdesi daha verdi. Başkan Güngör, Tevfik Kadıoğlu Caddesi üzerinde alt geçit projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Hayrettin Güngör, “Tevfik Kadıoğlu Caddesi için hazırladığımız projemizi raylı sistem uygulamalarına göre güncelledik. Şuanda projemiz hazır. Eylül ayında ihalesine çıkıyoruz. İnşallah projemizle bölgedeki trafik akışını daha da rahatlatacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tevfik Kadıoğlu Alt Geçit projesi, 350 metre uzunluğa sahip olacak. 56 metrelik çift şeritli tünellerin inşa edileceği proje kapsamında Şeyh Şamil Caddesi ve Doğukent ulaşımı akıllı kavşak ile Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ulaşımı ise alt geçitten sağlanacak. Raylı sistem uygulamalarının da entegre edilebileceği projede servis yolları da inşa edilecek. Gerek Doğukent gerekse Yedikuyular Kayak Merkezi ulaşımında önemli bir konumda olan arterde yeni projenin tamamlanmasıyla trafik sorunu yaşanmayacak.