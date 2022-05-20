Tezcan ailesini sevenleri yalnız bırakmadı!
Andırın ilçesinin tanınmış şahsiyetlerinden iş insanı İdris Tezcan, Andırın Belediye Eski Başkanı Baki Tezcan ve Emekli Belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Tezcan'ın vefat eden babası 95 yaşındaki Hüseyin Tezcan'ın taziyelerine yüzlerce kişi katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.05.2022, 16:42 20.05.2022, 16:49
Bugün de Merhum Hüseyin Tezcan’ın evinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Programa uzaktan yakından katılan herkese teşekkür eden iş insanı İdris Tezcan, misafirlerle de tek tek ilgilendi.
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