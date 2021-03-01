Tezgahları süsleyen balıkta sezon sonuna yaklaşılıyor
Av sezonunun başlamasıyla birlikte sofraları süsleyen balıklar tezgâhlara veda etmeye hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2021, 16:19 01.03.2021, 19:43
Av sezonunun başlamasıyla birlikte sezona dair büyük umutlar besleyen balıkçılar veda etmeye hazırlanıyor.
Coğrafi koşullar çerçevesinde ülkemizin büyük bir ekonomik gücü haline gelen balıkçılık sektörü sezonluk olarak yapılıyor.
Türkiye’de av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte özellikle Karadeniz’de palamut patlaması yaşandı.
İç sulardaki 15 Eylül tarihinde başlayan balık avlanma sezonu 15 Nisan tarihinde sona erecek.
Kahramanmaraş balıkçılar dernek başkanı İbrahim Sarı, balık sezonunu değerlendirerek yaz mevsiminde beyaz et olarak bilinen balığın tüketilmesini önerdi.
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