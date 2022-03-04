TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya Kahramanmaraş’a geldi

KMTSO’nun daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya Rusya-Ukrayna arasındaki savaş’ın giyim sektörüne yansımasını değerlendirdi.

Başkan Kaya konuşmasının devamında giyim sektörü olarak pandemiden pozitif yönde etkilendiklerine dikkat çekti.

Başkan Kaya son olarak 2022 yılı için maliyet artışlarının fiyat artışlarına neden olacağını söyledi