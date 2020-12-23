Ticaret Borsasından Eğitime Destek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitimde, katılamayan öğrenciler için harekete geçen Ticaret Borsası, yönetim kurulu kararıyla aldığı 55 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Ticaret Borsasında düzenlenen teslim töreninde, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile protokol imzalayarak teslim etti.

Geleceğe ışık tutacak olan gençleri eğitime destek olmak için böyle bir karar aldıklarını ifade eden Balsuyu, şunları söyledi:

“Toplumun, milletin geleceğine ışık tutacak gençlerimiz için hediye ettiğimiz tabletlerimizden faydalanmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İnşallah tabletleri kullanan gençlerimiz, hocalarımızın sayesinde faydalanırlar bizde bunun mutluluğunu yaşarız. Malum bizim çatı kuruluşumuz odalar birliğidir. Odalar birliğinin nezaretinde tabletlerimizi Ticaret Borsası olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye ediyoruz.”

Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da, Kahramanmaraş'ta şu anda yaklaşık 46 bin öğrencinin online eğitime ulaşamadığını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için şu anda devletin bir çalışması olduğunu dile getiren Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği şekilde bu ihtiyaç, devletimizin imkanlarıyla giderilecektir ama her şeyi devletten beklememek lazım. Bu çerçevede de sivil toplum kuruluşlarımız, ticari kuruluşlarımız, bugünlerde birbirilerine yapacakları belki de en iyi hediye ihtiyaç sahibi öğrencilerin iletişimini sağlamaktır.” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezaretinde Kahramanmaraş Ticaret Borsasının hediye ettiği 55 tane tabletin, 55 eve gireceğini ve bundan 100-150 çocuğun daha sağlıklı bir şekilde eğitime ulaşacağını sözlerine ekledi.