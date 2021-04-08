Ticaret Sanayi Odasıyla Golf Dondurma arasında protokol imzalandı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) coğrafi işaretli ürün olarak tescillettiği ‘Maraş Dondurması’ tescil kriterlerini yerine getiren firmalarca kullanabilecek.
Kahramanmaraş’ta, Golf Dondurma’ya mahreç işareti niteliğindeki “Maraş Dondurması” Coğrafi İşaretini kullanım hakkı verilmesi ve denetimi sözleşmesi KMTSO fuayesinde yapılan törenle imzaladı.
Yapılan sözleşme ile Maraş Dondurmasının özelliklerinin korunması hedefiyle “Maraş Dondurması” coğrafi işaretine ilişkin bu ürünü üreten, satışa sunan ya da menüsünde, kartvizitinde, ambalajında, tabelasında, ticari unvanında vb. yerlerde bu adı kullanan ya da satış, pazarlama, reklam, promosyon vb. faaliyetlerinde bu adı kullanan ve kullanmak isteyenler için bu işaretin kullanımı ile ilgili işlemlerde uygulanacak kullanım ve denetime ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.
İmza töreni sonrası bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu KMTSO adına tescillenen bu ismi kullanabilmek için böyle bir protokol imzalandığını söyleyerek dünyanın dört bir tarafına bu ismi duyuracaklarını söyledi.
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