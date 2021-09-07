Tilkiler Derneğinden Başkan Yılmazcan’a ziyaret

Pazarcık Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Alpdoğan, Başkan Yılmazcan’a Pazarcık Tilkiler mahallesinde yapımı tamamlanan 13 KM'lik sathi kaplama asfalt çalışmasından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı Dernek Başkanı ve yönetimine teşekkür eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Gaziantep Tilkiler Köyü Eğitim Kültür Sağlık ve Dayanışma Dernek Başkanı Tarık Alpdoğan ise Başkan Yılmazcan teşekkür ederek şunları söyledi.