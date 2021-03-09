Times meydanı'ndaki skandala tokat gibi cevap!
ABD'nin New york kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal karşısında Kahramanmaraş’ta sessiz kalmadı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 15:56 09.03.2021, 17:36
Kahramanmaraş ve ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda love erdoğan görseli yansıtıldı.
Her zaman Kahramanmaraş’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konu ile ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
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