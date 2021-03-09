Times meydanı'ndaki skandala tokat gibi cevap!

Kahramanmaraş ve ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda love erdoğan görseli yansıtıldı.

Her zaman Kahramanmaraş’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konu ile ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.