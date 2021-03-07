Times meydanı'ndaki skandala tokat gibi cevap!

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Kahramanmaraş'tan tepki geldi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Okumuş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda bir dünya lideri olduğunu aktaran Okumuş, "Bizler Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve bunun için onlara tüm LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtarak cevap veriyoruz. Her koşulda ve her şartta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.