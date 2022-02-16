Tırın dorsesi taşıdığı yüke dayanamadı

Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırla seyir halinde iken dorsenin içinde bulunan yükü kavşakta yere döküldü.

Yola dökülen malzemeler nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.