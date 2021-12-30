Tirşik çorbasının faydaları saymakla bitmiyor

Özellikle kış aylarında çorbası sık sık yapılan tirşik otu insan vücuduna oldukça faydalı.

Kahramanmaraş’ta en fazla Andırın ilçesinde yetişen tirşik otu, meşakkatli hazırlık sürecinden geçtikten sonra zehirlerinden arındırılıyor ve aynı isimle anılan enfes bir çorbaya dönüştürülüyor.

Tirşik otu asla yenmez Çünkü çok zehirli bir bitkidir. Çorbasının da mutlaka tarifine uygun bir şekilde, özen göstererek ve hatta önceden çok defa deneyim kazanmış insanlar tarafından hazırlanması önerilir.

Tam da bu noktada devreye giren Kahramanmaraş merkezde bu çorbayı hazırlayan Durdiye Duygu Şan ve Rukiye Demir kardeşler bu eşsiz lezzetin sırlarını Aksu Haber mikrofonlarına anlattı.

Soğuk olarak tüketilen bu çorba yılların halk bilgeliğinde şifa kaynağı olarak da değerlendiriliyor.