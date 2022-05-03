Tirşik Şöleni düzenlendi!
Andırın ilçesinde geleneksel Tirşik Şöleni düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 17:14 04.05.2022, 18:23
Yöreye has bir bitki olan ve halk arasında Andırın doktoru olarak bilinen tirşik için şölen düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen şölende çeşitli yarışmalar düzenlenirken misafirlere tirşik ve pilav ikram edildi.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
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|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
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|43
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|35
|43
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|33
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|35
|33
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|35
|28
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|35
|20
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|O
|P
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|67
|2. Ümraniye
|33
|66
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|57
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|57
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|55
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|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26