Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Tiyatro Okulu” ön başvuruları başladı. Çevrimiçi ortamda yapılacak ön başvurular 3 Mart Çarşamba gününe kadar sürecek. Ön başvuruların ardından 4 – 5 Mart arasında yapılacak seçmelerle eğitim almaya hak kazanan katılımcılar belirlenecek. 8 Mart Pazartesi itibariyle başlaması planlanan eğitimler Uzman Eğitmenler Kürşat Karaman ve Yunus Emre Obut tarafından verilecek. Toplamda 8 hafta boyunca sürecek Sahne Maraş Tiyatro Okulu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğitim almak isteyenlerin son başvuru tarihine kadar çevrimiçi başvuru formlarını doldurmaları gerektiği bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu Başvuru Formu:

https://forms.gle/wFGC9MErp4PQN7Vq5