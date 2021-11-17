Tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Kasım ayı boyunca 13 etkinliğin gerçekleştirileceği takvim kapsamında, Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu tarafından hazırlanan iki perdelik komedi Yalan Dolan seyirciyle buluştu. Usta oyuncuların dört kafadar arkadaş ve eşlerinin polis karşısında başlarından geçen absürt olayları canlandırdığı komedide kahkahalar havada uçuştu.

Büyük Bir İlgi Gördük

Oyunun yazarı ve yönetmeni olan usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz yaptığı açıklamada, “Burada güzel bir gece geçirdik. Pandemi dönemi içerisinde bir nebze de olsa bu değerli sanatseverleri, tiyatroseverleri günlük kaygılardan uzaklaştırıp tiyatronun büyülü havasında biraz tebessüm ettirebilirsek, biraz moral verebilirsek bizim için son derece mutluluk verici. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ve aynı zamanda değerli belediye başkanımızın öncülüğünde gerçekleşen kültürel devinime, bu şehir layıkıyla bu ilgiyi ve alakayı gösteriyor. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.