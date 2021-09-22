TOBB Fen Lisesi öğrencileri 2021 TEKNOFEST finallerine kaldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteği ve katılımıyla, 18 Aralık 2020’de açılışı gerçekleştirilen “Kodlama Okulu” Projesi, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TOBB Kahramanmaraş Fen Lisesi İşbirliğinde tamamlandı.



Bu projede eğitim gören TOBB Fen Lisesi Öğrencilerinden 3’ü, tasarlayıp geliştirdikleri cihaz ile 2021 TEKNOFEST finallerine kaldı.

23 - 27 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek etkinlikte öğrenciler, İnsanlık Yararına Teknoloji Kategorisinde geliştirdikleri “Görme Engelliler İçin Kitap Okuyan Robot Cihazı” ile Kahramanmaraş’ı temsil edecekler.

Konuyla ilgili aksu habere özel açıklamalarda bulunan TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu başkanı aykut Balcıoğlu şunları söyledi.