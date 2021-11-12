TOBB KAGEGİK Aykut Balcıoğlu'na yeni görev!

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın 3. Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi.

Başkanlığını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yürüttüğü Türk Ticaret ve Sanayi Odası, iş dünyası temsilcilerinin işbirliğinin artırılması yoluyla üye ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına çeşitli faaliyetler ve projeler gerçekleştiriyor.

Daimi sekretaryası TOBB tarafından yürütülen Türk Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Aykut Balcıoğlu Genç Girişimciler Konsey’inde görev aldı.

Kahramanmaraş’ta girişimciliğin geliştirilmesi için birçok projeye imza atan ve Kodlama Okulu, Facebook İstasyon gibi teknoloji girişimciliği konusunda kentte farkındalık sağlayan Aykut Balcıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Konsey’inde üye ülkeler arasında ticaret hacmini ve girişimciliği artırmak üzere faaliyetlerde bulunacak.

Balcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknoloji, bilişim, yazılım gibi alanlarda işbirliğinin geliştirebileceğini söyledi. Balcıoğlu, “Kahramanmaraş özelinde girişimcilik kültürünü geliştirmek adına yaptığımız çalışmaları bu defa uluslararası platformda; Türk Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde gerçekleştireceğiz. Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirmesi, siyasi ve ekonomik alanlarda işbirliğini artırması yeniden dizayn edilmekte olan küresel düzende daha güçlü bir konumda olmamızı

sağlayacaktır. Biz de kendi faaliyet alanımızda bu hedef doğrultusunda tüm gayretimizle çalışmamızı sürdüreceğiz. Bu görev dolayısıyla TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürler ediyorum.” ifadelerini kullandı.