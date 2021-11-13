TOBB KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu'na yeni görev!

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Daimi sekretaryası TOBB tarafından yürütülen Türk Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu Genç Girişimciler Konsey’inde görev aldı.

Kahramanmaraş’ta girişimciliğin geliştirilmesi için birçok projeye imza atan ve Kodlama Okulu, Facebook İstasyon gibi teknoloji girişimciliği konusunda kentte farkındalık sağlayan Aykut Balcıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Konsey’inde üye ülkeler arasında ticaret hacmini ve girişimciliği artırmak üzere faaliyetlerde bulunacak.

Balcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teknoloji, bilişim, yazılım gibi alanlarda işbirliğinin geliştirebileceğini söyledi.