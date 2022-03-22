TOGG’un eksi 40 derecede testleri devam ediyor!
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.03.2022, 14:04
TOGG, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımda, "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
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