Tohumlar önce toprakla buluştu!

2022 Yılında Sezonu Açan Çiftçiler Tohumları Toprakla Buluşturmanın Ardından Üretim Ritüellerine Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ta Da Buğday Üretim Sezonu Devam Ediyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Buğday Üretim Sezonunun Başladığını Belirterek Daha Verimli Bir Yıl Geçirmeyi Temenni Etti.