TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hibe projesine ev sahipliği yapacak!

21.yüzyılda iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi başlığıyla çıkılan yolda belirli mesafeler kat edildi.

Özellikle okulun bir bölümünde atölye ve sınıflar oluşturuldu. Burada öğrenciler ve kursiyer gerekli eğitimlerini alarak olası iş güvenlik problemiyle karşılaşmamak için dersler alacak.

Proje hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Badem “iş güvenliğinin önemine dikkat çekerek buradaki projemizde birçok gencimize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.