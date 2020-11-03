TOKİ Dulkadiroğlu kura sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi’nde hayata geçirilen Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Toki Evleri projesinde kura çekilişi yapılıyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar Toki Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları listesinin yayınlamasını bekliyor. Kura sonuçlarının TOKİ tarafından açıklanmasının ardından ise kura isim listesi web sitemizde yer alacak. Kura isim listesine en hızlı şekilde ulaşabilmek için web sitemizi takip etmeye devam ediniz.

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Toki Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları nerede yayınlanıyor?

Alt ve Orta gelir grubu için konut üretmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi’nde inşa edilen Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Toki Konutları projesinde hak sahibi belirleme kuraları bugün çekildi. Kura çekilişi 03 Kasım 2020 Salı günü saat 13:00’de başladı. Hayata geçirilen proje 2+1 ve 3+1 tip dairelerden meydana geliyor. 2+1 daireler brüt 75.37 ve 79.76 metrekare olarak tasarlandı. 3+1 tip daireler ise brüt 110.35 ve 116.58 metrekare olarak tasarlandı. Kura sonuçları TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Toplam 624 adet konutun yer aldığı projede 579 adet konut kuralı satış yöntemi ile satışa sunulmuştu. Satışa sunulan konutların 479 tanesi 2+1 tipinde, 120 tanesi ise 3+1 tipinde. Projedeki 479 adet 2+1 tip konutlar için toplam 459 adet başvuru yapıldı. 120 adet 3+1 tip dairelere ise toplam 103 adet başvuru yapıldı.

Projede fiyat ve ödeme seçenekleri neler?

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Toki Konutları projesinde yer alan 2+1 tip dairelerin fiyatları 159 bin 063 TL’den başlıyor. Fiyatlar 204 bin 369 TL’ye kadar yükseliyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Toki Evleri projesinde yer alan 3+1 tip dairelerin fiyatları ise 232 bin 858 TL’den başlıyor. Projede 3+1 daire fiyatları 295 bin 406 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kura çekilişi nerede yayınlanıyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Toki Konutları projesinde kura çekilişi 03 Kasım 2020 Salı günü saat 13:00’da başladı. Proje Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Kura çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yapıldı. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan kura çekilişi için tıklayınız.

Toki Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları

Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında hayata geçirilen konut projesinde kura çekilişi yapıldıktan sonra kura isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’nin web sitesinde yayınlanmaktadır. Kura isim listelerine ayrıca web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Kura çekilişi yapılıp kura listeleri belli olduktan sonra aşağıdaki linklere tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi’nde inşa edilen toplu konut projesinin kura sonuçları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 444 86 54 numaralı telefonu arayabilir.